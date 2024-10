Progetto Asl Cagliari nelle scuole sulla salute mentale

Un progetto di prevenzione e promozione della salute per gli studenti delle superiori del territorio dell'Asl di Cagliari. "Promuovere la Salute Mentale.

Dipende-da-te" è il titolo: l'iniziativa è promossa dal Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze della ASL di Cagliari.

Tra gli obiettivi anche un piano di azioni di prevenzione di comportamenti a rischio nell'adolescente tra alcol, gioco d'azzardo, gaming e l'internet addiction. Per l'anno scolastico 2024/25 nella Città metropolitana di Cagliari hanno finora aderito nove istituti superiori e un istituto comprensivo per un totale di 50 classi e circa duemila studenti.

Il progetto è in programmazione anche per i territori del Sarrabus Gerrei, della Barbagia di Seulo, del Sarcidano e della Trexenta. "Efficaci interventi di prevenzione e promozione della salute - si legge in una nota della Asl - devono includere l'insegnamento delle life skills, ossia quelle abilità relazionali emotive che l'Oms, l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute, riconoscono come imprescindibili fattori protettivi nei confronti dell'insorgere del disagio psicosociale e di disturbi psicopatologici in età giovanile".

La finalità del progetto è favorire lo sviluppo e il potenziamento di quelle risorse individuali che consentono di far fronte in maniera positiva ai diversi compiti che gli adolescenti incontrano lungo il proprio percorso di sviluppo, stimolandoli ad assumere in prima persona la responsabilità per la propria salute e a compiere scelte consapevoli.



