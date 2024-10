Polizia sequestra 2000 piante di marijuana, un arresto

Aveva messo a dimora circa 2000 piante di cannabis indica, con una percentuale di principio attivo altissima, pari al 22%, che avrebbe reso lo stupefacente "estremamente pericoloso al consumo".

La polizia di Stato ha arrestato in flagranza l'affittuario di un terreno a Benetutti, in provincia di Sassari.

Il provvedimento, assieme al sequestro delle piante, è stato eseguito dal personale della locale Squadra Mobile e da operatori della Sisco di Cagliari e del Commissariato di Ozieri, a conclusione di una intensa attività investigativa.

Al momento del controllo, dentro un capannone, c'erano circa 900 piante di marijuana poste ad essiccare con l'utilizzo di particolari ventilatori termici, e, in un campo posto nelle vicinanze, risultato sempre nella disponibilità dell'arrestato, altre 1100 piante pronte per la raccolta.

Le analisi qualitative sulle piante, effettuate dal personale del gabinetto di Polizia Scientifica, hanno fin da subito rilevato l'elevatissima percentuale di Thc L'arrestato è stato condotto nel carcere di Nuoro a disposizione dell'autorità giudiziaria.



