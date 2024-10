West Nile, un nuovo caso sospetto su una cornacchia nel Nuorese

Dopo il caso confermato nei giorni scorsi nel comune di Ottana, un nuovo caso sospetto al virus West Nile è stato riscontrato in località Overì, a Siniscola, su un esemplare di cornacchia grigia, abbattuta nell'ambito del piano di sorveglianza sugli uccelli stanziali appartenenti alle specie bersaglio svolto in collaborazione con la Provincia di Nuoro - Settore Gestione Ambiente e Territorio.

Il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Nuoro, che coordina le operazioni di monitoraggio e sorveglianza, è in attesa della conferma da parte del Centro di Referenza Nazionale per lo studio e l'accertamento delle malattie esotiche degli animali di Teramo.

La West Nile Disease è una malattia infettiva trasmessa dalle zanzare: il virus si mantiene nell'ambiente attraverso il continuo passaggio fra le zanzare e gli uccelli selvatici.

Nell'uomo la West Nile Disease è molto spesso asintomatica (in oltre l'80% dei casi): spesso le persone infette non mostrano sintomi; in rari casi, soprattutto in persone anziane o con deficit immunitario, si possono presentare forme più gravi con sintomi di tipo neurologico. I sintomi più gravi si presentano in media in meno dell'1% delle persone infette e comprendono febbre alta, forti mal di testa, debolezza muscolare, disorientamento, tremori, disturbi alla vista.

La struttura complessa di Sanità Animale, diretta da Giovanni Maria Zidda, ha immediatamente avanzato una proposta di ordinanza al Comune di Siniscola ed ai comuni limitrofi, per mettere in atto tutta una serie di azioni preventive per evitare la diffusione del virus e l'insorgenza di casi umani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA