Gli negano un permesso, detenuto tenta il suicidio a Sassari

Un detenuto di 30 anni ha tentato di togliersi la vita la scorsa notte nel carcere di Bancali, a Sassari, ed è stato salvato dagli agenti della polizia penitenziaria.

All'origine del gesto, secondo quanto l'uomo avrebbe detto agli agenti, ci sarebbe un permesso negato dal tribunale di sorveglianza.

A denunciare l'ennesimo tentativo di suicidio all'interno del carcere sassarese è il delegato del Sindacato autonomi di polizia penitenziaria, Antonio Cannas: "Al cambio turno di mezzanotte, un detenuto di nazionalità italiana ha messo in atto un gesto estremo tentando di impiccarsi al montante della porta all'interno del bagno. Solo l'intervento tempestivo e la professionalità del personale di Polizia in servizio hanno fatto si che lo stesso venisse salvato".

Anche il segretario generale del Sappe, Donato Capece, commenta l'episodio elogiando la professionalità degli agenti: "L'ennesimo tentato suicidio di una persona detenuta, sventato in tempo dalla professionalità ed attenzione dei poliziotti, dimostra come i problemi sociali e umani permangono, eccome, nei penitenziari. E si consideri che negli ultimi 20 anni le donne e gli uomini della polizia penitenziaria hanno sventato, nelle carceri del Paese, più di 23mila tentati suicidi e impedito che quasi 175mila atti di autolesionismo potessero avere nefaste conseguenze".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA