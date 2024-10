Cinque chili di marijuana in casa, arrestato a Cannigione

Un uomo è stato arrestato e una donna denunciata dagli agenti del commissariato della polizia di Stato di Porto Cervo: nella loro abitazione a Cannigione sono stati ritrovati cinque chili di marijuana, 15 grammi di cocaina, 22 grammi di ketamina e circa 50 grammi di sostanze utilizzate per il taglio degli stupefacenti con tutto il materiale per il confezionamento delle dosi, insieme a 600 euro in contanti.

La droga è stata trovata grazie ad un'operazione nel centro abitato della località balneare, frazione di Arzachena.+ La droga era destinata ad alimentare il mercato locale.

L'uomo arrestato è stato trasferito nel carcere di Bancali, a Sassari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA