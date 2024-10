Cagliari, Dragon boat e pagaiate al Poetto contro tumore al seno

Mare e pagaiate contro il tumore alla mammella. Il momento clou delle iniziative sarà la gara di Dragon boat che coinvolgerá oltre 200 atlete in arrivo da tutta Italia. Ma tra il 4 e il 6 ottobre allo stabilimento balneare dell'Esercito al Poetto di Cagliari saranno tante le iniziative di sensibilizzazione e prevenzione sul tema del cancro al seno.

Sarà l'occasione per festeggiare i dieci anni di attività del Karalis Pink Team Daniela Secchi, associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale che unisce donne operate le quali, anche per la riabilitazione psico-fisica, si dedicano al Dragon boat.

"Questa - ha detto l'assessore comunale allo Sport, Giuseppe Macciotta - non è una ricorrenza qualunque perché la vostra attività, il significato di quello che fate, e l'esperienza della quale siete portatrici, dà un connotato umano, sportivo e di solidarietà particolare a questa manifestazione. La vita ha vinto e continuerà a vincere con il messaggio che voi portate avanti, rispetto al quale l'amministrazione vi è davvero vicina".

Venerdì 4 sarà la giornata dell'accoglienza e accreditamento delle squadre, con consegna del pacco gara, riunione delle capitane per la formazione delle squadre e le batterie di gara.

Sabato 5 apertura della manifestazione con il saluto della presidente Diana Sechi, gare e premiazioni. Al termine l'immancabile cerimonia dei fiori, momento di dedica al ricordo delle compagne che non sono sopravvissute alla malattia.

Chiusura con la cena di gala. Domenica 6, infine, giornata interamente dedicato alla promozione di Cagliari tra visite guidate e relax al Poetto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA