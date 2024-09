Tre giorni di musica internazionale a Jazz in Sardegna

Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre approda a Cagliari la 44/a edizione del Festival Internazionale Jazz in Sardegna-European Jazz Expo, con un cartellone di star internazionali corroborato da un ricco appuntamento di special event in scena tra le sale, la terrazza e i foyer del Teatro Massimo e l'InOut Music Club di viale Marconi.

Ad animare la tre giorni del jazz saranno il pianista di fama mondiale Monty Alexander, il trombettista americano vincitore di 11 Grammy Award Phil Lassiter, la pluripremiata sassofonista inglese Nubya Garcia e lo straordinario talento vocale del newyorchese José James. Sono solo alcuni della lunga carrellata di musicisti di fama in arrivo per la rassegna organizzata da Jazz in Sardegna col contributo della Fondazione di Sardegna, Cassa Deposito e Prestiti, Cantine Pala e la collaborazione di CTM, Radio X e T-Hotel.

Per tre giorni si potrà godere di un mix potente di ritmi e stili musicali in arrivo dal tutto il mondo che variano dal jazz tradizionale al contemporary, dalla world music al funky. Tra la carrellata di artisti di rango si potranno ascoltare dal vivo anche il celebre chitarrista, oramai inglese d'azione, Antonio Forcione Quartet; due icone della scena britannica jazz moderna come il bassista Gary Crosby assieme al sassofonista Denys Baptiste in Quartet; il versatile jazz-trio guidato dal compositore norvegese Helge Lien, accompagnato dal pluripremiato sassofonista Tore Brunborg; la giovanissima rivelazione europea Kinga Glyk (bassista, compositrice e bandleader polacca) e l'eclettico trio danese Ibrahim Electric. Tra le novità di questa edizione, i concerti fino a notte fonda nella terrazza dell'InOut Music Club di viale Marconi. I live inizieranno a partire dalle 20.30 con due set speciali (il primo alle 21.45 e il secondo alle 23; domenica primo set ore 21.15) mentre i dj-set si alterneranno alla consolle già a partire dalle 20.30 e andranno avanti fino a notte inoltrata.

Novità nella vendita dei biglietti: da quest'anno, con un unico abbonamento dal costo di 60 euro sarà possibile assistere a tutti i concerti della rassegna previsti nella sala M1 (con posto a sedere numerato) e a tutti i concerti nella sala M2 (fino ad esaurimento posti), con ingresso gratuito per le serate dell'InOut. Coi singoli biglietti giornalieri dal costo di 25 euro si potrà assistere a tutti gli spettacoli nella sala M1 del Teatro Massimo e ai concerti della sala M2 fino ad esaurimento posti, con ingresso all'InOut incluso. Per chi volesse invece assistere soltanto agli spettacoli organizzati all'InOut Music Club, è possibile acquistare il biglietto separato a 15 euro con ingresso a partire dalle 20.30.



