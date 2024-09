Il Requiem tedesco di Brahms a Cagliari nella versione londinese

La stagione concertistica del Teatro Lirico di Cagliari prosegue venerdì 4 e sabato 5 ottobre con "Ein deutsches Requiem", il Requiem tedesco di Johannes Brahms. Una pagina ricercata, di grande bellezza e di forte impegno esecutivo. L'opera sarà proposta nella versione "londinese" che prevede, oltre al coro, e ai due solisti, soprano e baritono, il pianoforte a quattro mani, anziché l'orchestra.

Il secondo appuntamento della stagione vede protagonisti il Coro del Teatro Lirico, diretto da Giovanni Andreoli, nel ruolo di voci soliste il soprano Elena Schirru e il baritono Antonino Giacobbe, mentre l'accompagnamento al pianoforte a quattro mani è di Mayumi Ogawa e Andrea Mudu.

Composto tra il 1854 e il 1868, Ein deutsches Requiem segna un momento cruciale del cammino creativo di Brahms (Amburgo, 1833 - Vienna, 1897) e rappresenta una meditazione religiosa sulla morte secondo un percorso di pensiero scelto liberamente dall'autore. La morte, qui rappresentata nel suo aspetto più amichevole e consolatorio come riposo dal dolore, è lontana dalle consuete immagini cariche di ansie ultraterrene e di gestualità violente. Il Requiem cerca la sua dimensione tragica nella solennità anziché nel dinamismo drammatico.

L'ultima esecuzione a Cagliari della "versione di Londra" del Requiem tedesco di Brahms risale al 2016 per la rassegna "I Suoni dell'anima". Lo spettacolo ha una durata complessiva di 70 minuti e non prevede l'intervallo.



