Tennis: Lajovic e Vavassori tra i big dell'Olbia Challenger

Il serbo Dusan Lajovic, numero 68 Atp, sarà la testa di serie numero uno del tabellone principale.

E poi anche molti italiani: primo in ordine di classifica è Stefano Napolitano, protagonista di un ottimo 2024 arricchito dal terzo turno agli Internazionali d'Italia. Occhio anche a Matteo Gigante e Andrea Vavassori, davisman azzurro top 10 della classifica di doppio, reduce dalla splendida vittoria agli Us Open con Sara Errani.

Non manca nemmeno il campione in carica della competizione, il francese Kyrian Jacquet, vincitore in finale proprio contro Cobolli nel 2023. E poi Duje Ajdukovic e Harold Mayot, rispettivamente numero 108 e 115 ATP. A questi nomi si aggiungono i profili di Joao Fonseca e Martin Landaluce, le nuove promesse del tennis internazionale. Saranno tra i protagonisti dell'Olbia Challenger, torneo Atp Challenger 125 organizzato da Mef Tennis Events in programma sui campi in greenset del Tennis Club Terranova dal 13 al 20 ottobre. Nella scorsa edizione il torneo lanciò definitivamente il finalista Flavio Cobolli nel panorama tennistico internazionale, ora numero 32 del ranking.

L'intervento video del numero uno della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi, ha aperto la conferenza stampa di presentazione "Non esiste momento migliore di questo per organizzare un torneo di tennis professionistico. I risultati dicono che siamo in una fase straordinaria e il nostro modello è oggetto di studio anche da parte di altre nazioni, con un focus particolare per l'organizzazione di tornei Itf e Challenger. Noi crediamo e supportiamo questo spirito di iniziativa e sappiamo quanto sia importante anche per i giocatori, tant'è vero che tutti i nostri migliori ragazzi sono passati da questi appuntamenti".

Il capitano della Nazionale di Coppa Davis, Filippo Volandri, ha commentato in un intervento video l'entry list: "Joao Fonseca ha un futuro brillantissimo e sta già dimostrando il suo valore, ma posso dire che a lui si aggiungerà il nostro Federico Cinà a cui probabilmente concederemo una wild card. Vedo poi presenti giocatori del calibro e dell'esperienza di Dusan Lajovic e Andrea Vavassori, protagonisti del circuito maggiore e delle sfide di Davis, i quali incrementeranno un tasso tecnico già alto".



