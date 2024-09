Custode ferito a Sa Duchessa: ateneo, 'priorità alla sicurezza'

"L'ateneo conferma il programma massiccio di investimento volto alle ristrutturazioni, unitamente al rinnovamento e all'efficienza degli impianti, degli edifici universitari, con assoluta priorità agli interventi di sicurezza". Così l'Università di Cagliari rispondendo alle preoccupazione dei sindacati dopo che un custode è rimasto ferito a causa del crollo di una parte di una finestra in uno stabile di Sa Duchessa.

"L'Università - si precisa in una nota - attua con continuità i programmi di verifica e manutenzione operando costantemente e secondo le esigenze sugli impianti e gli stabili costituenti il patrimonio immobiliare dell'ateneo, ammontante a oltre 330mila mq, per garantire la prioritaria sicurezza dei luoghi di lavoro, studio e ricerca".

Per il caso specifico "sono state attivate le azioni di verifica e gli approfondimenti necessari, con focalizzazione sull'intervento specifico, sul sistema e le modalità di apertura e di chiusura dell'infisso". Entrando nel dettaglio "l'Aula Specchi - spiega ancora la nota - è stata recentemente interessata da importanti interventi di manutenzione, palesi e percepibili nel totale rinnovamento dello spazio sia nella componente edile che negli arredi e la strumentazione, e in tutta l'area de Sa Duchessa sono evidenti i cantieri in corso che hanno previsto ulteriori e cospicui impieghi di risorse e investimenti".



