Tutto pronto a Olbia per il festival dell'Aerospazio

Olbia al centro dello spazio per tre giornate: è stato inaugurato questa mattina il Festival dell'Aerospazio evento organizzato da Astec - AeroSpace Technology Education Center, che prevede una full immersion, dal 26 al 28 settembre nel Museo Archeologico, con gli speaker più autorevoli che si alternano per condividere esperienze, opportunità e novità del mondo aerospaziale.

Conferenze, tavole rotonde, momenti divulgativi e laboratori interattivi, contribuiranno alla creazione di uno spazio di confronto e condivisione aperto e accessibile a tutti."C'è una particolare attenzione da parte della Regione Sardegna e dell'assessorato al Lavoro e alla Formazione - ha affermato l'assessora Desiré Manca presente all'inaugurazione - perché stiamo riorganizzando tutto il sistema formativo e in questa ottica uno spazio particolare va al settore aerospaziale. Siamo qui anche per prendere contatti con chi si potrà occupare della formazione da questo punto di vista. La Sardegna è al centro del Mediterraneo, punto strategico e quindi proprio nell'ottica dell'innovazione tecnologica e dei nuovi percorsi formativi crediamo che possa diventare un centro formativo anche dal punto di vista dell'aeronautica, iniziando sopratutto dai giovani.

Abbiamo già parlato con il generale Davide Cipelletti dell'Aeronautica - ha aggiunto Manca - per cercare di trovare dei percorsi alternativi che non sia necessariamente militari per iniziare ad offrire ai nostri giovani altre possibilità che fino ad ora la Regione non ha potuto offrire loro. È un mondo nuovo da esplorare ma che noi reputiamo importante".

Il Festival, giunto quest'anno alla seconda edizione, è un evento che riunisce leader dei settori dell'industria, istituzioni, centri di ricerca, enti scientifici, università e scuole. Ad aprire la tre giorni, gli studenti delle scuole di Olbia accompagnati dal sindaco Settimo Nizzi, alla presenza degli organizzatori e del generale Davide Cipelletti, comandante del poligono interforze di Salto di Quirra.



