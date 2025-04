A Oristano i tempi più rapidi per vendere casa, tre mesi

Centonove giorni per vendere una casa a Cagliari, numeri quasi in linea con la media nazionale delle grandi città, a quota 105. Un po' di più a Sassari, un po' meno a Oristano.

Sono gli ultimi dati sui tempi delle cessioni degli immobili in Sardegna forniti dall'Ufficio studi di Tecnocasa.

Operazioni più veloci a Oristano: occorrono 89 giorni per concludere l'affare, quasi quanto una delle città più rapide d'Italia, Milano. A Sassari il record regionale dei tempi più lunghi: sono necessari 129 giorni.

In generale nei capoluoghi di provincia chi decide di vendere casa deve mettere in conto mediamente 131 giorni, un dato in leggero aumento rispetto a un anno fa quando ne occorrevano 129 giorni.

Si evidenzia un leggero peggioramento nell'hinterland delle grandi città e nei capoluoghi di provincia - secondo quanto emerge dalla ricerca - compatibile con un mercato caratterizzato da una maggiore prudenza da parte dei potenziali acquirenti, soprattutto per determinate tipologie immobiliari.



