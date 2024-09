Rose Villain al primo Music festival di Decimomannu

Un festival musicale gratuito, pensato per i più giovani, con l'obiettivo di incrementare l'offerta turistica di Decimomannu: dal 28 al 30 settembre prende vita la prima edizione del DCM Music Festival, nuovo appuntamento di inizio autunno organizzato e supportato dall'amministrazione comunale in concomitanza con la festa di Santa Greca.

Tra gli ospiti Rose Villain, Antani Project, i dj set di Rossella Duville e Simon, il rapper Grizy e le selezioni della Zona. Non solo musica, ma anche ristoranti tenda, chioschi, food truck e tanto altro. "Dal 27 settembre al primo ottobre a Decimomannu si terrà la festa di Santa Greca. Una grande manifestazione conosciutissima, alla quale tutti i decimesi sono affezionati e che lega una parte religiosa e di tradizione profonda, ai festeggiamenti civili - dichiara la sindaca Monica Cadeddu - quest'anno cercheremo di renderla ancora più ricca e più sicura attraverso imponenti misure di sicurezza, ma anche attraverso un programma che permetterà ai pellegrini, ma anche ai turisti, di scoprire antiche tradizioni, saperi e sapori tradizionali della Sardegna e del nostro territorio. Quest'anno oltre alla festa religiosa, e i classici festeggiamenti civili, abbiamo pensato di arricchire l'evento con una grande manifestazione chiamata DCM Music Festival, un momento importante, di spettacolo, di cultura e di musica che culminerà il 30 settembre con il concerto di Rose Villain".

La prima edizione del DCM Music Festival verrà inaugurata sabato 28 settembre alle 22 in piazza Santa Greca dal giovane rapper cagliaritano Grizy, e a seguire si ballerà con le selezioni musicali della Zona. Domenica 29, alle 22, a salire sul palcoscenico saranno gli Antani Project, cover band tra le più gettonate del panorama nazionale, con alle spalle più di 900 concerti e una proposta che spazia tra brani originali e altri che attingono dal repertorio dei Green Day, Oasis, Queen, dance anni 90, pop anni 80 fino ecc.

Lunedì 30, alle 22.30, l'atteso concerto di Rose Villain, reduce dal successo del nuovo album "Radio Sakura", che ha esordito al secondo posto della Top Albums Debut Global di Spotify e che, ha conquistato il podio della Top Album FIMI.





