Bus aggiuntivi e più posti in treno per concerto Rose Villain

Per raggiungere la festa di Santa Greca e il concerto di Rose Villain a Decimomannu ci saranno bus aggiuntivi e più posti nei treni: lo hanno annunciato il ctm e Trenitalia.

Il Ctm ha predisposto un servizio supplementare della linea 9 con bus autosnodati da 18 metri che, lunedì 30 settembre, collegheranno Cagliari-via Roma con Decimomannu.

Frequenza 20 minuti Partenze da Cagliari alle 20:05, 20:25, 20:30, 20:50, 20:45, 21:15, 21:30, 21:50, 22:10, 22:40, 23:05, 23:35, 23:55, 00:25, 00:50. Partenze da Decimomannu: 21:05, 21:25, 21:45, 22:15, 22:50, 23:10, 23:40, 00:05, 00:35, 00:55, 01:25, 1:50. Gli orari di passaggio saranno presenti ai capolinea di Cagliari- via Roma e Decimomannu.

Sabato 28 settembre, per raggiungere la festa di Santa Greca, sarà regolarmente attivo il servizio notturno della linea 9N.

Sono, invece, circa 600 i posti in più messi a disposizione dal regionale di Trenitalia - in condivisione con Regione Sardegna - per raggiungere in treno Decimomannu in occasione del concerto di Rose Villain che concluderà i festeggiamenti per Santa Greca il 30 settembre. Anche in questa occasione, come già successo per altri importanti eventi musicali, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) integra con 2 treni straordinari il programma ordinario per consentire a tutti coloro che volessero partecipare alla festa di andare e tornare da Decimomannu senza dover utilizzare l'auto.

I treni straordinari, entrambi di ultima generazione, che permetteranno di partire da Decimomannu alla fine del concerto (treni notturni in partenza da Cagliari verso San Gavino e viceversa), sono acquistabili su tutti i canali di Trenitalia a partire dal 28 settembre.



