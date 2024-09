'Erano ubriachi', 37enne assolto da accusa di stupro

Un 37enne di Alghero, accusato di violenza sessuale nei confronti di una donna con cui aveva trascorso una nottata di bagordi, è stato assolto oggi dal Tribunale di Sassari "perché il fatto non sussiste".

Il collegio dei giudici, presieduto da Monia Adami (a latere Valentina Nuvoli e Paolo Bulla), ha riconosciuto che sia l'imputato sia la presunta vittima, la sera dei fatti, che risalgono al 2016, erano completamente ubriachi.

La donna, assistita nel processo dall'avvocato Luigi Esposito, dopo la notte si era risvegliata in stato confusionale, tanto da convincersi che l'amico, difeso in aula dall'avvocato Marco Salaris, le avesse somministrato a sua insaputa la cosiddetta droga dello stupro. Ipotesi smentita poi dalle analisi, risultate negative.

Anche il pm Angelo Beccu, nella sua discussione, aveva evidenziato che i due erano alquanto alticci e che l'unica cosa certa era che si fossero scambiati effusioni in pubblico, nei vari locali dove si erano fermati durante la serata. Aveva quindi chiesto ai giudici di riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti e di considerare il caso fra quelli di minore gravità contemplati dal codice penale per il reato di violenza sessuale.



