Alghero, 16enne in scooter muore nello scontro con un Apecar

Un ragazzo algherese di 16 anni, Cristian Martinez, è morto nella notte in un incidente stradale che si è verificato in una strada vicinale nelle campagne di Alghero, in zona Punta Moro.

Il ragazzo era in sella al suo scooter, faceva rientro a casa, e si è scontrato con una Apecar, in un tratto di strada stretta sconnessa e buia. Il ragazzo è morto sul colpo, i medici arrivati sul posto con un'ambulanza del 118 non hanno potuto far nulla per salvargli la vita.

I carabinieri della Compagnia di Alghero hanno eseguito i rilievi e stanno cercando si ricostruire la dinamica dell'incidente per stabilire eventuali responsabilità.



