Incendio in un fienile a Orani, distrutti due veicoli

Un incendio è divampato nella notte, intorno alle 2.30, in un fienile nelle campagne di Orani, in località Oddini.

Le fiamme hanno distrutto due mezzi agricoli. A fuoco anche un migliaio di rotoballe che si trovanano all'interno del capannone.

Sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco, con la squadra 1A della sede centrale di Nuoro e la squadra 7A del Distaccamento di Macomer. I pompieri hanno lavorato tutta la notte per contenere le fiamme ed evitare che il rogo si propagasse agli altri stabili dell'azienda.

Una volta spente le fiamme e messa in sicurezza tutta la zona verranno svolte le indagini atte a risalire alle cause di innesco. Non si esclude, infatti, la natura dolosa.



