Windsurfing Club Cagliari primo in Italia tra le scuole vela Fiv

Nuovo primato per il Windsurfing Club Cagliari a livello nazionale. Il club rinnova nel 2024, dopo il riconoscimento federale già ottenuto due anni di seguito, nel 2020 e 2021, il primo posto tra le scuole vela Fiv.

I parametri presi in considerazione per la classifica federale riguardano fondamentalmente il numero degli allievi, che quest'anno sono stati, al WCC, circa 600. Un numero che conferma il rilievo del club nautico in Sardegna e nel continente.

"Un risultato legato all'altissima qualità della location, alle condizioni meteo ottimali e alla serietà e professionalità dei nostri istruttori, che coinvolgono tanti ragazzi trasmettendo loro la grande passione per il mare e la vela" dichiara il presidente WCC Roberto Festa. "La nostra massima soddisfazione è quando poi i ragazzi decidono di continuare con l'attività agonistica".

Al WCC è iniziata la carriera windsurfistica di Marta Maggetti, nel 2008, ed è qui che è la neo campionessa olimpionica e pluricampionessa mondiale tuttora continua la gran parte dei suoi allenamenti a livello professionale.

"Molti ragazzi vengono qui per incontrare Marta, la sua vittoria è un bellissimo, ulteriore incentivo a intraprendere le attività veliche e a impegnarsi nell'agonismo. Siamo certi che nel tempo avremo riscontri importanti di questa favolosa vittoria", dichiara ancora Festa.

Nei prossimi giorni il windsurf club ospiterà il Campionato italiano delle classi Olimpiche, dal 25 al 29 settembre per la classe IQFOIL e, successivamente, da 6 al 13 ottobre, il campionato europeo IQFOIL. Il premio di riconoscimento sarà consegnato il giorno 12 ottobre a Trieste, in occasione della Barcolana.



