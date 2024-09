Ritorna il Premio Lussu, sei giornate di eventi a Cagliari

Sei giornate tra presentazioni di libri, incontri con gli autori, reading letterari, laboratori di scrittura e di promozione della lettura, coinvolgimento delle scuole, lectio, tour e premiazioni.

Da martedì 1 a domenica 6 ottobre ritorna a Cagliari, nella Sala Castello di viale Regina Margherita 42, il Festival Premio Emilio Lussu, organizzato dall'associazione culturale l'Alambicco in sinergia con l'associazione La Macchina Cinema, con il sostegno della Regione Sardegna, dei comuni di Cagliari e di Armungia, con il patrocinio del Senato della Repubblica e il conferimento della Medaglia della presidenza della Camera dei Deputati al vincitore della sezione Narrativa.

Il programma è stato presentato oggi nel corso della conferenza stampa introdotta dal direttore artistico Alessandro Macis e dalla responsabile della direzione organizzativa Patrizia Masala.

Si parte dalla celebrazione del "centenario" di grandi autori come Franz Kafka, Alberto Manzi, per proseguire con le presentazioni dei libri di Azzurra D'Agostino, Giuseppe Ganelli e Emilio Targia, Luca Crescenzi, Giovanni Tesio, Giampaolo Simi.

Anche il cinema sarà protagonista con la proiezione dei cortometraggi vincitori della XIV edizione di BookCiak Azione! 2024. Grande attesa, poi, per il convegno internazionale di studi su Emilio Lussu, quest'anno giunto alla VII edizione, intitolato "Emilio Lussu: cinquant'anni di lotta per la democrazia, il socialismo e l'emancipazione dei popoli".

Parole e musica si intrecceranno negli omaggi alla grande musica d'autore di Giovanni Tesio, con la cantante Joana Gjoni e i musicisti Gigi Marras e Giuseppe Baldino e Paolo Capodacqua con un concerto dedicato a Luigi Tenco. Un altro importante momento sarà quello che ufficializzerà il gemellaggio con la sigla del protocollo di collaborazione scientifica e culturale tra il Festival Literario Internacional de Óbidos (Portogallo) e il Festival Premio Emilio Lussu di Cagliari.



