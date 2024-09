Accoltellato dal figlio dopo una lite, grave un 40enne

Una lite tra padre e figlio è finita a coltellate questa sera a Siliqua, nel sud Sardegna. Un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. I carabinieri stanno ricostruendo la vicenda e verificando la posizione del figlio minorenne.

L'episodio è avvenuto dopo le 20. Probabilmente padre e figlio hanno avuto una discussione, poi degenerata. Sul posto insieme ai militari dell'Arma è arrivata un'ambulanza del 118 e l'Elisoccorso che ha trasportato il ferito in ospedale, le sue condizioni sono gravissime.



