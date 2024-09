A Nuoro la settimana per la donazione midollo osseo

"Match it now", la settimana dedicata alla donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, ritorna e fa tappa a Nuoro al centro trasfusionale dell'ospedale San Francesco, dove saranno attivi gli Open Day nelle giornate del 30 settembre, del 2 e 3 ottobre.

L'evento nazionale è promosso dal Registro nazionale donatori midollo osseo (Ibmdr), dal Ministero della salute, Centro nazionale trapianti, Centro nazionale sangue, dalla Federazione Admo e coincide con il "World Marrow Donor Day", giornata mondiale dei donatori che si è celebrata il 21 settembre per ringraziare i donatori volontari. Durante queste giornate gli aspiranti donatori, tra i 18 e 35 anni, potranno accedere liberamente al Centro, nel piano zero dell'ospedale nuorese, e ricevere tutte le informazioni sulla donazione delle cellule staminali, emopoietiche del midollo osseo.

Inoltre, grazie al supporto di personale esperto del settore, ci si potrà iscrivere al Registro Donatori. Basterà sostenere un colloquio con il personale e compilare la modulistica.



