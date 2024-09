Pescatore subacqueo muore in Sardegna durante un'immersione

Un pescatore subacqueo di 63 anni è morto ieri sera mentre faceva un'immersione in apnea nel mare di Marritza, lungo il litorale di Sorso, nel nord Sardegna.

A dare l'allarme è stata la moglie, che lo attendeva in spiaggia: vedendo in lontananza la boa del marito immobile per diverso tempo, si è preoccupata e ha chiamato i soccorsi.

Sul posto è arrivata una motovedetta della Guardia costiera di Porto Torres e i sommozzatori dei vigili del fuoco, che hanno trovato il corpo del 63enne adagiato sul fondale, privo di vita.

Il cadavere è stato recuperato e trasportato prima al porto di Castelsardo, quindi, su disposizione del magistrato di turno, all'istituto di medicina legale di Sassari, dove sarà sottoposto a una autopsia per stabilire le cause della morte.



