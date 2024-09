Colpito alla coscia da uno sparo, ferito 36enne a Capoterra

Colpito alla coscia da uno sparo, riesce a scappare e a chiamare i carabinieri. È successo ieri notte a Capoterra, centro alle porte di Cagliari: la vittima è un 36enne del posto. Già rintracciata la persona che ha fatto partire il colpo dalla pistola. I carabinieri della stazione di Capoterra, unitamente al Nucleo Operativo e Radiomobile di Cagliari, ha deferito in stato di libertà per aggressione e lesioni aggravate un uomo di 42 anni.

Dalle prime verifiche è emerso che la vittima, durante una lite per futili motivi, sarebbe stata aggredita dal 42enne e da alcuni familiari presenti. Durante la lite l'esplosione di un colpo di pistola che ha provocato la ferita alla coscia sinistra. Il 36enne è riuscito a fuggire, raggiungendo la casa di un suo conoscente. Quindi le cure mediche al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu di Cagliari. Il referto registra lesioni giudicate guaribili in pochi giorni.

Mentre i carabinieri stavano ascoltando la versione della vittima, il 42enne si è di propria iniziativa presentato alla stazione carabinieri di Capoterra raccontando di essere stato aggredito lui dal 36enne all'interno della propria abitazione.

Le attività di indagine sono ancora in corso per chiarire alcuni punti oscuri.

