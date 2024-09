In Sardegna le auto tra le più vecchie e inquinanti d'Italia

Continua a essere tra i più vecchi d'Italia il parco auto circolante nell'Isola. Quasi 640mila autovetture - il 57,5% di tutte quelle circolanti in Sardegna - sono classificate da Euro4 in giù e 772mila veicoli hanno più di 10 anni di anzianità. Con questi dati la regione si piazza al settimo posto tra le regioni con le 4 ruote più vetuste e più inquinanti. Del milione e 111mila veicoli circolanti, 510mila sono alimentati a benzina (45,9%), 538mila a gasolio (48,4%), 31mila sono ibridi (2,8%), 3mila elettrici (0,3%) e 28mila (2,5%) per le quali non è nota la propulsione.

Nel 2021, erano solo 4.077 gli automobilisti sardi possessori di un veicolo elettrico o ibrido (253 totalmente elettriche mentre le restanti 3.824 risultano avere il motore ibrido a benzina o gasolio). Nell'ultima rilevazione il totale tra ibrido ed elettrico risulta essere di 34mila unità.

Sono i dati del dossier sul trend delle "Impatto ambientale delle autovetture in Sardegna", realizzato dall'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna su fonte ACI 2023. "Sebbene molte auto in circolazione siano ancora piuttosto vecchie - affermano Giacomo Meloni e Daniele Serra, rispettivamente presidente e segretario di Confartigianato Sardegna - si sta verificando un sensibile incremento di veicoli alimentati con fonti alternative ai tradizionali benzina e diesel, anche se, al momento, rappresentano solo una piccola frazione rispetto alle più diffuse".

"È importante ricordare che fino a pochi anni fa - continuano - l'isola non disponeva affatto di alternative ai carburanti tradizionali come benzina, diesel e GPL, motivo per cui il mercato delle auto ecologiche era pressoché inesistente. Per soddisfare anche questa fetta di mercato - propongono Meloni e Serra - oggi è necessario stimolare la domanda di mobilità sicura, eco-sostenibile e condivisa. Per svecchiare il nostro parco circolante, è necessario attuare misure in grado di promuovere la sostituzione dei veicoli più inquinanti con soluzioni di ultima generazione alla portata delle famiglie italiane che stanno fronteggiando la crisi".

Dall'analisi, che ha raffrontato i dati tra il 2021 e 2023, emerge anche la crescita generale del circolante passato da 1.068.000 unità a 1.111.000, per un saldo netto positivo di 43 autoveicoli. Tra le auto circolanti in Sardegna 97mila sono in classe ambientale euro0, 25mila euro1, 79mila euro2, 134 euro3, 302mila euro4, 179mila euro5 e 289mila euro6. Per ciò che riguarda la vetustà, 44mila hanno meno di 2 anni, 92mila tra i 2 e i 4 anni, 199mila tra i 5 e i 9, 213mila tra i 5 e i 9, 213mila tra i 10 e i 15 e ben 558mila hanno oltre 15 anni. Il maggior numero di auto ibride o elettriche si trova a Cagliari con 13.246 euro; segue Sassari con 10.450, Sud Sardegna con 5.336, Nuoro con 3.342 e Oristano con 2.038.



