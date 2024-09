L'Università di Sassari alla Notte europea dei ricercatori

Conferenze, spettacoli, laboratori aperti al pubblico, concerti, workshop, esposizioni. Sono solo alcuni degli eventi che faranno da corollario alla "Notte europea dei ricercatori", in programma il 27 settembre a Sassari e in contemporanea in altre 14 città italiane.

A rinnovare l'appuntamento che fa conoscere ai cittadini il mondo della ricerca, è l'Università di Sassari, che anche quest'anno ha aderito al progetto Sharper, sostenuto dalla Commissione europea nell'ambito delle azioni Marie Curie.

Gli eventi per celebrare la Notte dei ricercatori sono tanti e inizieranno già lunedì prossimo, ma il clou sarà il 27 settembre al Padiglione Tavolara: per tutta la giornata, dalle 9 alle 21.30, nelle sale e nella terrazza della struttura che si trova all'interno dei giardini pubblici di via Tavolara, ospiteranno partner e pubblico con una lunga serie di appuntamenti e attrazioni che hanno come filo conduttore la ricerca nei suoi infiniti ambiti e applicazioni.

Come spiegato oggi dal rettore, Gavino Mariotti, nell'incontro di presentazione della manifestazione, nei giorni che precederanno la Notte dei ricercatori, diverse iniziative sono previste a Sassari, Olbia, Tempio Pausania.

A Olbia il 23 e 24 settembre si terrà il seminario "Il silenzio di Son Enattos per capire la Terra e l'Universo"; a Sassari il 25 ci sarà la "Non conferenza sull'Einstein Telescope"; a Tempio, sempre il 25 settembre nel Teatro della casa di reclusione di Nuchis, andrà in scena "La tempesta" di William Shakespeare, rappresentazione teatrale conclusiva del laboratorio realizzato nell'ambito del progetto LiberArte.





