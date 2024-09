Inaugurato nuovo spazio Enel partner in corso Pascoli a Sassari

E' stato inaugurato alla presenza del sindaco di Sassari Giuseppe Mascia un nuovo Spazio Enel Partner in corso Pascoli 22/a. Va ad aggiungersi agli altri 4 già presenti in città, collocandosi, però, nella zona nord rimasta fino ad oggi scoperta e costituirà un ulteriore punto di riferimento per i servizi di energia elettrica, gas, fibra internet ed efficienza energetica, in un periodo in cui l'energia e la digitalizzazione ricoprono un ruolo sempre più centrale nella quotidianità delle persone, in un futuro improntato alla sostenibilità ambientale.

Al momento dell'apertura sono intervenuti il responsabile Area Centro Aurelio Sarno, il responsabile Spazi Enel Partner della Sardegna Attilio Infantino, il channel manager di Enel Energia Paolo Spanu, Andrea Savona per Affari Istituzionali Enel e l'imprenditore Filippo Chessa di GTA SRL, partner specializzato nel settore della consulenza energetica che a Sassari gestisce oltre al nuovo Spazio Enel Partner di Corso Pascoli anche lo Spazio Enel di Piazza Salvator Ruiu e quelli di Alghero, Olbia e Cagliari. Il nuovo ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 19.

"Con questo innovativo Spazio Enel Partner - ha dichiarato Attilio Infantino per Enel Energia - apriamo un nuovo punto fisico che si aggiunge ai canali digitali e telefonici esistenti nell'ambito di un percorso costante di radicamento sul territorio. Complessivamente in Sardegna siamo presenti con circa 40 Spazi Enel Partner".

"Come Sindaco e come Amministrazione siamo lieti dell'apertura di un punto servizi che offre opportunità in una zona della città su cui si intende attuare azioni di rigenerazione e riqualificazione e che nei prossimi anni vedrà uno sviluppo importante. Tra l'altro quest'apertura dà anche opportunità di lavoro e quindi siamo davanti ad un mix di quelle positività di cui la città ha bisogno", ha detto il sindaco Mascia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA