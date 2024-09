Il rapporto tra natura, animali e uomini nel nuovo libro di Pau

Ambiente, natura, uomini e animali. Una convivenza obbligata, a volte difficile, che spesso può regalare anche momenti di comicità. E' su questi elementi che ha lavorato lo scrittore sardo Andrea Pau nel suo ultimo libro 'Bestie vs Umani', pubblicato per Piemme nella collana Il battello a vapore.

"Un libro tutto da ridere - precisa l'autore - è una storia che parla di ecologia e ambiente partendo da un paradosso: se gli animali in via d'estinzione si rendessero conto che stanno sparendo dalla terra per colpa nostra, cosa farebbero? Per me, si vendicherebbero, vorrebbero fare la più grande strage di sapiens che si ricordi. Gli animali del racconto progettano proprio questo". Le illustrazioni del volume (192 pagine, 16 euro) sono realizzate da Chiara Vestrucci. I protagonisti della storia sono Alca e Due gli ultimi esemplari della loro specie.

"Alca si è salvata dall'estinzione, quasi due secoli prima, perché rimasta congelata dentro un blocco di ghiaccio - racconta l'autore - Due invece è stata de-estinta, clonata dal Dna della sorella. Da quando è fuggita dal laboratorio che le studiava, Alca trama vendetta insieme a Tigre, Balena, Panda, Tartaruga e altri animali in via di estinzione".

Ma il libro appena pubblicato per Piemme non è l'unica uscita importante di Andrea Pau. A fine mese in Germania esce la prima delle storie che ha scritto per la Disney, per la serie SpookyZone. "Si tratta di un horror in cui i protagonisti sono Qui, Quo e Qua. Uscirà su Ltb Young Comics n.15, per Egmont Ehapa". La storia si chiama "Eine Düstere Prophezeihung" ("Un'oscura profezia") e i disegni sono di Lorenzo Pastrovicchio.



