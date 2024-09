Valditara, 'un sorriso come antidoto al bullismo'

"E' importante saper incontrare l'altro con il sorriso. Questa cultura è anche il più potente antidoto ai fenomeni del bullismo e di quell'atrofia esistenziale, di quella perdita del senso della vita e delle relazioni che è emersa prepotentemente anche da recenti casi di cronaca con purtroppo protagonisti giovani e giovanissimi". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara, nel suo intervento a "Tutti a scuola" a Cagliari.

"La persona infatti non va mai ridotta a individuo atomizzato, non va mai ridotta a monade in mezzo ad altre monadi, ma va sempre riconosciuta e presidiata come essere relazionali, come essere con gli altri. Ed è ancora una volta questo il messaggio di Giorgio La Pira".

"Persona è qualcosa di molto più profondo e di molto più articolato rispetto al semplice concetto di individuo. Ecco, care ragazze e cari ragazzi - ha detto il ministro - vi auguro di affrontare un anno scolastico che sia autenticamente vostro, unico e irripetibile, ma allo stesso tempo costantemente in relazione con l'altro. Buon inizio a tutti voi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA