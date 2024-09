Pancalli, 'Paralimpiadi importanti per l'inclusione a scuola'

"Il grande merito è degli atleti, dei loro staff tecnici ma anche delle loro famiglie, perché dietro un grande atleta c'è sempre una grande famiglia". Lo ha detto Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico, dal palco di "Tutti a scuola", la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2024/25 a Cagliari.

"Ma io credo che, soprattutto per quanto riguarda gli atleti paralimpici, possano rappresentare sempre un momento di riflessione in più per quei percorsi di inclusione che nel mondo della scuola sono fondamentali per i bimbi e le bimbe disabili.

Un applauso a tutti gli insegnanti di sostegno che spesso non ricordiamo, per quello che fanno quotidianamente. E a Parigi con le Paralimpiadi - ha concluso Pancalli - ha vinto tutto il Paese, dalla presenza del nostro presidente della Repubblica, alla presenza della Rai che ha garantito e consentito a tanti italiani di conoscere le storie dei nostri atleti e di appassionarsi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA