Mattarella, la scuola è movimento, strada da percorrere insieme

"La scuola riparte. E con essa ripartono speranze ed emozioni, si riallacciano amicizie, si fanno nuovi incontri. Il ritmo scolastico scandisce da sempre il calendario delle famiglie e rappresenta un momento di grande importanza per la vita dell'intera comunità nazionale. L'avvio dell'anno scolastico si ripete alla fine di ogni estate, ma in realtà è un momento sempre nuovo. Le ragazze e i ragazzi sono cresciuti, nel fisico e nella mente. Sono cambiati. I loro insegnanti, vecchi e nuovi, hanno arricchito le loro esperienze, si sono posti nuovi e più ambiziosi traguardi. Anche la società è andata avanti, tra problemi annosi e sfide del tutto nuove. La scuola è movimento. Non si ferma. E' una strada su cui camminare insieme, giovani e adulti. E' palestra, innanzitutto, di vita.

Per le conoscenze, indispensabili, che trasmette. Per i valori, preziosi, che propone: fiducia, responsabilità, dialogo, accoglienza, rispetto". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II" di Cagliari nella cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2024-2025.



