Tajani, 'presidente Sardegna ha cambiato idea su rinnovabili'

Forza Italia considera 'iniziativa popolare per la legge contro le speculazione delle rinnovabili in Sardegna, rinominata Pratobello '24, "credibile e seria". "Non capisco perché la presidente della Regione (Alessandra Todde, ndr) abbia cambiato idea rispetto a quando stava al governo - ha spiegato il vicepresidente del Consiglio e leader di Fi, Antonio Tajani, incalzato dai giornalisti sul tema che sta arroventando la discussione politica in Sardegna - Critica una legge che lei, infatti, ha sostenuto perché era viceministro ed era in Parlamento, quindi una scelta che contraddice quello che ha fatto: sapeva tutto quello che accadeva".

Il ministro degli Esteri ha anche annunciato che Fi presenterà in Parlamento "una iniziativa" sulle energie rinnovabili perchè è un tema da affrontare "con grande serietà senza devastare il patrimonio ma cercando di avere l'energia necessaria. Ormai stiamo guardando verso il futuro, alla lunga si abbandonerà il carbone, si abbandonerà il gas ma anche per la competitività delle imprese serve avere un'energia che costi sempre di meno- ha spiegato - Ecco perché serve un mercato unico dell'energia a livello europeo".



