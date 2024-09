Nas in hotel a Pula, sequestro locali per preparazioni cibo

Sequestro amministrativo dei locali di preparazione e somministrazione alimenti di un hotel a Pula.

Le cause: animali infestanti, mancata adozione delle procedure di autocontrollo relative alla pulizia ordinaria e straordinaria dei locali, carenze strutturali e assenza delle autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività di ristorazione.

Per questi motivi questa mattina i militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Cagliari, insieme al personale del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della locale Asl, dopo un controllo ispettivo in una struttura ricettiva della località "Sa Murta Bianca" a Pula, hanno emesso il provvedimento cautelare a tutela della salute pubblica. Il valore totale del sequestro è stato stimato intorno ai 200.000 euro.



