'Tutti a scuola' a Cagliari con Mattarella e Valditara

In diretta dal Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Cagliari, studenti, insegnanti, sportivi, cantanti, scienziati e attori si ritrovano per la grande festa di "Tutti a Scuola", oggi, lunedì 16 settembre alle 16.30 su Rai 1, alla presenza e con l'intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. La conduzione è affidata a Eleonora Daniele, con la partecipazione speciale dell'attore Pierpaolo Spollon.

Il tema di quest'anno di "Tutti a Scuola" è l'intelligenza artificiale applicata all'istruzione. All'evento, realizzato in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, parteciperanno artisti del mondo della musica, dello spettacolo, della divulgazione scientifica e della cultura. Ospiti musicali: il maestro Giovanni Allevi, Arisa e Clara.

Come ospiti sportivi, oltre alla cagliaritana Marta Maggetti (oro olimpico per la Vela), saranno presenti alcune campionesse della pallavolo femminile, oro olimpico a Parigi, come Paola Egonu, Alessia Orro, Myriam Sylla e la capitana Anna Danesi.

Parteciperanno alla festa di "Tutti a Scuola" anche gli atleti paralimpici Aberto Amodeo, due volte oro nel nuoto a Parigi 2024, Monica Boggioni, anche lei oro nel nuoto, Martina Caironi oro nei 100 metri e Matteo Parenzan, oro nel tennistavolo.

Sul palco inoltre gli attori Lucrezia Guidone e Vincenzo Ferrera, protagonisti della serie "Mare Fuori" e un'orchestra composta da ragazzi dei licei musicali del Veneto, diretta dal maestro Leonardo De Amicis.

Saranno otto le scuole, una per ogni provincia dell’Isola, che rappresenteranno la Sardegna all'evento: il liceo Marconi di

Sassari, gli istituti superiori Deffenu di Olbia, Volta di Nuoro, Leonardo da Vinci di Lanusei, gli istituti comprensivi 1-2 di

Oristano, di Villamar, Lilliu di Cagliari, Pascoli-Deledda-Don Milani di Carbonia.

Per Mattarella è l'11/a volta che arriva in Sardegna: il capo dello Stato ritorna nel capoluogo isolano a distanza di 10 mesi:

aveva, infatti, partecipato sabato 4 novembre alla cerimonia del Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze armate che si

era celebrata al porto di Cagliari con la parata di oltre cinquecento militari.

