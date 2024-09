Il rock dei Marlene Kuntz domani alla Fiera di Cagliari

Spazio al rock energico, abrasivo e allo stesso tempo melodico dei Marlene Kuntz con l'unica data a Cagliari domani, sabato 14 settembre, all'Arena in Fiera (ore 21.30) nell'ambito del Tour Estate catartica 2024.

Il concerto, organizzato da Vox Day sotto la direzione artistica di Davide Catinari, festeggia i 30 anni del disco d'esordio del gruppo piemontese, destinato a diventare una vera e propria pietra miliare nella storia della musica italiana.

Catartica è stato, infatti, il primo album italiano a soddisfare l'incontenibile spinta di cambiamento nel panorama della musica indipendente, segnando una strada tutta nuova nel rock e rinnovando in maniera determinante la scena musicale del Paese.

Pubblicato il 13 maggio del 1994, il disco esprime appieno il manifesto musicale dei Marlene Kuntz: linee di chitarra che hanno poi ispirato altre formazioni a seguire, un sound che è diventato sin da subito simbolo di quel decennio musicale e un songwriting che, fino ad allora, non si era mai sentito prima.

Nei testi di Cristiano Godano un linguaggio crudo e diretto, che descrive, senza mai banalizzare il vivere moderno di allora, ma che risulta sempre attuale.

I Marlene Kuntz hanno pubblicato 12 album in studio, 4 dal vivo, 8 raccolte, 2 colonne sonore, un disco d'oro, un film documentario.

Biglietti acquistabili su vivaticket.com (15 euro più diritti di prevendita), al botteghino 20 euro (ridotto Carta Giovani Sardegna 15).



