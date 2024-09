G7 Lavoro: Calderone, confronto su IA con le parti sociali

"Il tema delle competenze è centrale, ma c'è anche la consapevolezza che non si può fare tutto da soli e che anzi questo sia un percorso che deve aprire ancora di più a quelle condizioni in cui il dialogo sociale diventa una condizione di effettività. Nel disegno di legge che è oggi all'esame del Parlamento è previsto un osservatorio sull'andamento dell'impatto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro". Lo ha detto la ministra Marina Calderone al termine del G7 Lavoro e Occupazione a Cagliari.

"Vuol dire non solo analizzare la situazione attuale del mercato del lavoro ma anche capire in prospettiva di che cosa avremo bisogno. Non lo faremo da soli. Lo faremo certamente con l'attiva partecipazione e il coinvolgimento delle parti sociali", ha concluso Calderone.



