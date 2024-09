Fertilia celebra la storia degli esuli giuliano-dalmati

Convegni, dibattiti, proiezioni, libri di storie vere, confronti tra culture e regioni, sono gli ingredienti che riempiranno i tre giorni di "Fertilia Città di Fondazione", l'evento che dal 20 al 22 settembre accenderà i riflettori della storia e dell'esodo giuliano-dalmata dal quale, nel 1947, nacque la borgata di Alghero.

Gli appuntamenti per ripercorrere quegli anni in cui Fertilia, da terra bonificata in epoca fascista diventò città ospitando le famiglie di esuli dell'Istria, Fiume e Dalmazia, fuggite dal dramma della persecuzione titina, saranno molteplici. Come spiegato durante la presentazione degli eventi dal vicesindaco di Alghero, Francesco Marinaro, uno dei momenti più toccanti sarà quello del conferimento della cittadinanza onoraria di Alghero alla signora Egea Haffner, protagonista della fotografia "La bambina con la valigia", immagine diventata l'icona dell'esodo.

Ma ci sarà anche spazio per numerose sorprese sul palco che verrà allestito fronte Piazza San Marco, come la proiezione del film, in prima visione nazionale il 21 settembre alle 21 00, reduce dai riflettori del Festival del cinema di Venezia, "Rotta 230° - Ritorno alla Terra dei Padri".

Nella giornata conclusiva, spicca uno dei progetti più coinvolgenti, quello dedicato ai giovani, con la presentazione di un videogioco in realtà aumentata "Memory Department Fertilia Files".

La tre giorni sarà aperta dall'incontro "Fertilia sospesi tra storia e futuro", che vede ospiti di rilievo del campo della progettazione, in collaborazione con la facoltà di Architettura dell'Università di Sassari, che presenteranno un'indagine storico antropologica e uno studio sul patrimonio edilizio e la ricerca del ruolo di Fertilia nel territorio.



