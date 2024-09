Estate di controlli a Olbia per la polizia, 3400 verifiche

Un'estate di grande lavoro per il personale del Commissariato della Polizia di Stato di Olbia, impegnato nella tutela dell'ordine pubblico, soprattutto durante gli eventi di rilievo nazionale ed internazionale che hanno caratterizzato il periodo estivo in Gallura.

Nelle quattro giornate del Red Valley Festival svoltosi in città ad agosto, che ha visto la partecipazione di oltre centomila spettatori complessivi, gli agenti hanno garantito la sicurezza e fermato e arresto un uomo accusato di essere l'autore di furti con strappo di collanine e bracciali indossati dai partecipanti al festival musicale che prima venivano disorientati con dello spray urticante.

In generale il Commissariato ha identificato sul territorio gallurese e nelle località turistiche 3.405 persone e controllato 1251 veicoli: i servizi di prevenzione hanno così portato alla segnalazione all'autorità giudiziaria di 44 persone che a quattro arresti.

Nell'ambito poi dell'applicazione del "codice rosso", un individuo è stato allontanato dalla casa famiglia in cui si trovava e nei confronti di un altro è stato emesso un divieto di avvicinamento alla persona offesa.



