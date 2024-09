G7 Lavoro: Marcegaglia, 'dobbiamo puntare sulla competitività'

"Qui si parla ovviamente di lavoro, per noi è importante dire innanzitutto che per difendere anche la dignità, i diritti che sono fondamentali, i paesi del G7, in particolare l'Europa, devono anche essere forti dal punto di vista della capacità di crescita, della competitività, come ha detto Draghi, cioè senza essere forti rischiamo di perdere la battaglia con Cina, India, Stati Uniti". Così Emma Marcegaglia, a Cagliari in veste di presidente del B7, a margine del G7 Lavoro e Occupazione in corso a Cagliari.

"Inoltre anche per il tema del lavoro, l'intelligenza artificiale può essere interessante, ovviamente può aumentare la produttività, può anche rispondere al problema demografico.

Abbiamo un grande calo demografico in tutta Europa, mancheranno posti di lavoro - osserva l'amministratrice delegata di Marcegaglia Holding - Ovviamente serve una regolazione, noi siamo per una regolazione seria, che però non uccida l'innovazione. Servono molti investimenti nell'educazione, nella formazione, insieme alle imprese dobbiamo dare ai giovani e anche ai meno giovani le competenze digitali fin dall'inizio, le competenze e la conoscenza sulla intelligenza artificiale ma anche competenze più ampie, le cosiddette soft skill per adeguarsi anche a un mercato che cambia".

"Infine vogliamo anche che ci sia un welfare state - ha concluso Marcegaglia - che in Europa rimanga e ciò va affrontato attraverso un dialogo sociale tra governi, imprese e anche ovviamente i sindacati. Noi poi consegneremo un documento come rappresentanti delle imprese e rappresentanti dei sindacati alla ministra Calderone in cui diciamo che attraverso il dialogo sociale, il coordinamento possiamo affrontare questo grande tema dell'intelligenza artificiale in modo intelligente, non distruggendo posti di lavoro ma creando nuovi posti di lavoro".





