Presenze in crescita ad agosto negli hotel del nord ovest Isola

Presenze turistiche in crescita ad agosto nelle strutture alberghiere del nord ovest Sardegna.

Secondo un'analisi di Federlaberghi-Confcommercio condotta su un campione del 35% delle strutture attive in provincia di Sassari, nel mese clou dell'estate si sono registrate 48.074 presenze di turisti italiani e 62.995 di turisti stranieri.

L'indice di riempimento camere su base provinciale, dato dal totale camere occupate sul totale camere disponibili ha raggiunto la soglia del 83,72% contro il 79,11% dello stesso mese del 2023.

Alghero si conferma la meta preferita del nord ovest Sardegna: qui l'indice di occupazione ha toccato quota 86,90% contro l'82,44% del 2023; sul Golfo dell'Asinara e Sassari, l'indice di riempimento è stato del 77,80% contro il 72,61% del 2023.

"Il mese di agosto non tradisce le aspettative degli operatori, confermando l'Isola di Sardegna tra le destinazioni turistiche preferite per le vacanze tipicamente estive", commenta il presidente Federalberghi Confcommercio della provincia di Sassari, Stefano Visconti. "Una conferma che è resa meno felice solo dalla differenza di occupazione delle camere se raffrontate col 2022, dove l'indice aveva sfiorato il 90% su Alghero e superato l'ottanta per cento nel resto della provincia".

Per settembre e ottobre le previsioni sono ottimistiche: "Tolta una piccola flessione, fisiologica, nei primi dieci giorni di settembre, grazie anche all'apporto del turismo delle comitive organizzate dalle agenzia di viaggio, i mesi di fine stagione paiono migliori di quelli dell'anno 2023. L'estensione della stagione per tutto ottobre è infatti uno degli obiettivi della nostra categoria", conclude Visconti.



