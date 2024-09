Cambio al comando della base dell'Aeronautica di Decimomannu

Avvicendamento al Comando del Reparto Sperimentale e di Standardizzazione Tiro Aereo (R.S.S.T.A.) di Decimomannu tra il Colonnello Giovanni Luca Nicoletti che subentra al Colonnello Federico Pellegrini.

Il passaggio di consegne, alla presenza del Comandante Logistico, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva e del Comandante del Poligono Sperimentale e di addestramento Interforze di Salto di Quirra (P.I.S.Q.) e del Comando Aeronautica Militare per la Regione Sardegna (C.A.M.R.A.S.), Generale di Brigata Aerea Davide Cipelletti, si è svolto davanti a numerose autorità militari e politiche, nonché associazioni d'Arma e i sindaci.

Il Colonnello Pellegrini, nel discorso di commiato, ha ringraziato le donne e gli uomini del Reparto, per averlo accompagnato con "lealtà, passione e professionalità nel viaggio che ha portato il Reparto a essere sinonimo di eccellenza per la Forza Armata".

Il Colonnello Nicoletti contestualmente, ringraziando i vertici dell'Arma Azzurra per l'incarico conferitogli, si è rivolto al personale del Reparto sottolineando che "il lavoro di squadra in sinergia col territorio saranno la base fondante di nuovi e brillanti traguardi".

Il Generale Cipelletti, nel discorso di saluto, ha ringraziato il Comando Logistico per il costante supporto e per la continua attenzione rivolta all'Aeroporto di Decimomannu e a tutte le realtà aeronautiche della Sardegna.

Il Generale Conserva, nell'intervento conclusivo, ha messo in evidenza il riconoscimento dell'Aeronautica Militare "per l'eccezionale professionalità delle donne e degli uomini che hanno prestato e prestano servizio presso il R.S.S.T.A.

assicurando il supporto logistico-operativo all'International Flight Training School (I.F.T.S.), ai reparti di volo dell'Arma Azzurra, delle altre Forze Armate e dei Paesi Alleati ivi rischierati", ribadendo come "l'indispensabile collaborazione tra le istituzioni possa creare le giuste sinergie per la crescita e lo sviluppo del territorio e dell'intera Sardegna".





