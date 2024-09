Tragedia a Villasimius, donna muore mentre fa diving

Si è sentita male durante una immersione nel mare di Villasimius, Britta Wollny, la turista tedesca di 61 anni morta mentre faceva diving. La donna era in vacanza nella nota località di villeggiatura del sud Sardegna e questa mattina ha deciso di partecipare a una immersione con le bombole con altre sei persone organizzata da un diving del posto per scoprire i fondali vicino all'isola dei Cavoli. Mentre era sott'acqua è soppraggiunto il malore.

La turista è stata subito soccorsa e portata in superficie. Poi con un gommone del diving è stata trasportata al porto di Villasimius dove ad attenderla c'era il personale del 118. Sul posto sono anche arrivati l'Elisoccorso e la Capitaneria di porto. I medici hanno tentato a lungo di rianimare la donna ma non c'è stato nulla da fare. La Guardia costiera ha sequestrato l'attrezzatura utilizzata per l'immersione.

