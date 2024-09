L'abbonamento annuale Arst per gli studenti diventa digitale. Per l'anno scolastico 2024-5 ha introdotto una nuova procedura on line per l'acquisto dei titoli di viaggio riservati agli studenti. Questi titoli, mensili e annuali, sono acquistabili ad un prezzo fortemente scontato, in applicazione delle speciali tariffe disposte dall'assessorato dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna a favore della mobilità studentesca.

Ora gli abbonamenti annuali possono essere esclusivamente acquistati in modalità on-line attraverso una semplice procedura, come da info sul webportale: www.arst.sardegna.it "Il canale on-line consente di avere sempre a disposizione una possibilità di acquisto - rende noto il Direttore Centrale di Arst Carlo Poledrini - usando comodamente il proprio smartphone ed una tra le diverse applicazioni disponibili per Android o iOS, come DropTicket o Tabnet".

In questo modo, i titoli di viaggio, potranno essere ottenuti in breve tempo senza doversi recare negli uffici aziendali o in eventuali punti vendita convenzionati. "E' un ulteriore passo avanti di ARST - aggiunge l'Amministratore Unico Roberto Neroni - nei confronti della mobilità scolastica e della sostenibilità, verso la dematerializzazione dei titoli di viaggio e il risparmio di carta, inchiostro e tempo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA