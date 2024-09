Canoista alla deriva salvato dalla Guardia costiera di Cagliari

Un canoista alla deriva nel tratto di mare davanti a Torre delle Stelle è stato salvato dalla Guardia Costiera di Cagliari. L'emergenza è scattata alle 14 quando è arrivata la richiesta di intervento. Un amico del canoista, non vedendolo rientrare da oltre un'ora, ha dato l'allerme.

Il giovane era partito a fine mattinata da Margine Rosso insieme ad altri quattro canoisti diretti a Torre delle Stele, ma lui non ha mai raggiunto la destinazione. Sul posto è stata inviata la motovedetta Cp 320 e l'elicottero della Capitaneria.

Il canoista in difficoltà, e privo di forze, è stato individuato a circa mezzo miglio dalla spiaggia di Torre delle Stelle. E' stato quindi recuperato dalla motovedetta e portato a Cagliari, dove è stato affidato alle cure del 118: sta bene.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA