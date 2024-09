Calderone, 'non solo AI ma c'è anche invecchiamento attivo'

"Importante il G7 lavoro in Sardegna anche perché uno dei temi che tratteremo insieme all'intelligenza artificiale sarà quello dell'invecchiamento delle popolazioni che vivono nei paesi del G7 e in generale dell'invecchiamento attivo della popolazione in una delle regioni delle cinque zone blu della nostra terra la Sardegna che è anche la patria dei centenari". Così la ministra del lavoro Marina Calderone, a margine dell'appuntamento a Cagliari organizzato dall'ordine dei Consulenti del Lavoro dal titolo "Innovazione e Lavoro: verso il G7 e oltre". "È importante per la Sardegna anche porsi al centro di quelle che sono le riflessioni per il futuro dell'isola in cui noi come governo siamo impegnati e speriamo di portare il progetto di Einstein telescope".

