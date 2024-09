Louis Vuitton Cup: Luna Rossa batte American Magic

Arriva il primo ko del round robin per Luna Rossa. Dopo il successo su American Magic nella prima regata del day-7 alla Louis Vuitton Cup a Barcellona, l'imbarcazione italiana ha perso contro INEOS Britannia, pagando un errore in partenza.

Domenica 8 contro Alinghi l'ultima regata per blindare il primo posto in classifica.

L'imbarcazione italiana, con sede a Cagliari, aveva iniziato nel migliore dei modi il day-7 alla Louis Vuitton Cup a Barcellona battendo American Magic nella prima regata di giornata. Una sfida avvincente e serrata nella prima metà, poi Luna Rossa è riuscita a fare la differenza dal secondo lato di poppa in poi, con manovre sempre perfette. Poi la sconfitta contro il team britannico.



