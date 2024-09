Apre a Sassari il nuovo centro dialisi della Asl

Ha aperto a Sassari, nei locali del complesso di San Camillo, il nuovo centro dialisi della Asl 1. Il servizio, dopo due anni di trasferimento al primo piano della struttura, è tornato nei locali al piano terra, completamente ristrutturati e resi più funzionali alle esigenze dei pazienti e del personale che ci lavora.

Si tratta di un'area di circa 800 metri quadrati in cui sono stati rifatti gli impianti idrico, elettrico, di condizionamento e trattamento aria, quello di fonia e dei dati, con realizzazione del nuovo impianto di trattamento delle acque per la dialisi di ultima generazione (con sistema di pre-trattamenti, sistema di biosmosi inversa, circuito di distribuzione ad anello). Sono stati posati nuovi pavimenti e installati nuovi infissi, per una spesa di circa 800 mila euro. Il nuovo centro dialisi è passato inoltre da 16 a 22 postazioni, di cui due dedicate ai trattamenti contumaciali in isolamento.

"La struttura si sviluppa in un grande open space che ci consente di gestire i pazienti in maniera più moderna e sicura, evitando la frammentazione precedente che vedeva le aree dialisi suddivise in più stanze", ha spiegato la responsabile della Nefrologia e dialisi della Asl di Sassari, Giovanna Pisanu, presentre all'inaugurazione insieme con il direttore generale della As, Flavio Sensi, il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia e la presidente della commissione regionale Sanità, Carla Fundoni.

"Ora - è stato sottolineato - grazie alla presenza di una sala contumaciale, siamo in grado di garantire una migliore assistenza ai pazienti particolarmente fragili che necessitano di personale infermieristico dedicato". Nel territorio di competenza della Asl di Sassari sono 200 le persone che si recano per tre volte la settima a fare la dialisi, per un totale di 31.200 dialisi erogate nei dodici mesi dell'anno. Di questi il 40 % è trattato dal centro di Sassari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA