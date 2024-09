Todde, 'M5s a un bivio? La nostra collocazione è chiara'

"Il M5s aderisce al campo progressista di centrosinistra, noi ci siamo collocati in maniera molto chiara in Europa, in un campo progressista che è quello di The Left e in quella direzione dobbiamo andare". Per la governatrice sarda M5s, ex vice presidente nazionale pentastellata, Alessandra Todde, nessun bivio per il movimento che si prepara al congresso, ma l'obiettivo "è riportare al centro i nostri principi, i nostri valori, la nostra collocazione".

"Sta succedendo che finalmente il M5s farà un congresso con due istanze e sarà importante confrontarsi - risponde ai giornalisti a Cagliari a margine di un incontro con i sindaci sulle rinnovabili -. La nostra comunità ha risposto con più di 15mila proposte, quindi è una comunità viva che vuole partecipare e sarà importante affrontare con serenità e soddisfazione questo momento importante per il M5s, saranno dibattute le istanze come in tutti i congressi e ne prevarrà una".



