Tutto pronto per la Sagra del pesce di Giorgino il 7-8 settembre

È stato ufficializzato il programma della 38/a edizione della Sagra del pesce di Giorgino, evento di rilevanza culturale ed enogastronomica, che avrà luogo il 7 e 8 settembre 2024 nel Villaggio di pescatori di Giorgino, a Cagliari. Patrocinata dall'amministrazione comunale e organizzata dall'associazione di volontariato Comitato di quartiere Villaggio Pescatori Giorgino, la due giorni della Sagra si conferma un evento di grande rilevanza culturale e sociale, rappresentando un punto di incontro tra tradizione gastronomica e convivialità, con particolare attenzione alla valorizzazione delle eccellenze culinarie locali.

"Giorgino è un borgo vivo con attività commerciali e di ristorazione e stabilimenti balneari grazie anche e soprattutto a chi quaranta anni fa ha avuto l'idea di organizzare la Sagra del pesce che è stata fermata solo dalla pandemia da Covid-19", ha detto l'assessora Maria Francesca Chiappe, che ha voluto sottolineare l'importanza della manifestazione per la "promozione del patrimonio culturale ed enogastronomico di Cagliari".

Il Villaggio dei pescatori di Giorgino, con la sua unicità e autenticità, si presta ancora una volta a fare da cornice a un evento che "favorisce l'incontro tra cittadini, turisti e appassionati della buona cucina", ha concluso la rappresentate della Giunta Zedda, titolare della Cultura, spettacolo e turismo.

L'evento, come di consueto, sarà caratterizzato da un'ampia offerta enogastronomica di piatti tipici marinareschi, preparati con cura per esaltare i sapori del mare e le antiche tradizioni locali. Tra i piatti proposti nel menù figurano il celebre "pisci a collettu", chiamato "pesce con il colletto" perché un tempo poter comprare il pesce era un lusso, mentre le fave secche erano presenti in tutte le case e in abbondanza, quindi un po' per sdrammatizzare e ironizzare sulla povertà hanno preso questo nome visto il loro aspetto. Ci saranno anche: l'insalata di polpo, le pennette allo scoglio, il fritto misto della laguna e del golfo, oltre ad arrosti di muggini e sardine. Il tutto sarà accompagnato da un calice di vermentino.

A illustrare i dettagli del programma è stato il presidente dell'associazione organizzatrice, Mariano Strazzeri: sabato 7 settembre: alle 18.15 (Parrocchia di Nostra Signora di Fatima) celebrazione della Santa Messa e alle 20 inizio della degustazione, mentre alle 21.30 concerto di Pino e Marcella Corda, seguito da balli e intrattenimento. Domenica 8 settembre, alle 17.30 spettacolo per bambini organizzato dal Teatro del Sottosuolo e dalle 20 la degustazione delle pietanze tipiche marinaresche cagliaritane. Alle 21.30 esibizione musicale dal vivo del gruppo Big Mama.



