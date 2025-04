Empoli-Cagliari,prefetto vieta vendita ticket residenti Sardegna

Per Empoli-Cagliari, in programma il 6 aprile, vietata la vendita dei biglietti a tutti i residenti nella regione Sardegna. E' quanto stabilisce l'ordinanza adottata dal prefetto di Firenze Francesca Ferrandino al termine del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltosi questo pomeriggio nel capoluogo toscano. E' quanto si apprende dalla stessa prefettura.

L'ordinanza, si spiega, è stata adottata sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio nazionale del 25 marzo.



