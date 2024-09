Ares, si insedia il nuovo direttore generale Pintor

Si è insediato il nuovo direttore generale dell'Ares Giuseppe Pintor.

Originario di Nuoro, classe 1963, Pintor arriva dall'Istituto Gaslini di Genova, dove da febbraio 2023 ha ricoperto il ruolo di direttore amministrativo. La sua nomina ai vertici dell'Ares era stata ufficializzata nella giunta regionale dello scorso 3 luglio su proposta dell'assessore della Sanità Armando Bartolazzi.

Pintor ha ricoperto numerosi incarichi all'interno del Servizio sanitario nazionale: direttore del Dipartimento Affari Generali e Committenza di Ats Sardegna nel 2018-2019; sempre in Ats nel 2017-2018 direttore dell'Area Socio-Sanitaria Locale di Sassari. Tra il 2008 e il 2010 è stato direttore amministrativo nell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari. Per la stessa azienda ha svolto il ruolo di Commissario straordinario tra il 2014 e il 2016. Nel 2014 è stato Capo di Gabinetto dell'Assessorato Igiene, Sanità, Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna.

"Ares è pronta ad assicurare tutto il supporto e la collaborazione necessaria nell'azione di riorganizzazione del sistema sanitario regionale - spiega il neo direttore - in piena sinergia con le indicazioni che giungono dall'assessorato, con spirito di leale e costruttiva cooperazione nei confronti delle aziende sanitarie regionali, degli altri enti pubblici e privati e degli attori impegnati nel settore".



